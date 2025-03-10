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Sapanca'da Kafa Kafaya Çarpışma: 10 Yaralı

Sapanca'da Kafa Kafaya Çarpışma: 10 Yaralı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Otomobilin motoru çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre savruldu.

Sakarya'nın Sapaca ilçesinde minibüs ile kafa kafaya çarpışan otomobilin motoru yaklaşık 10 metre savrularak kanalın içine düştü. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, B.Ö. idaresindeki 41 TN 832 plakalı Mercedes marka minibüs ile A.K. hakimiyetindeki 81 BK 499 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin motoru yaklaşık 10 metre savrularak kanalın içine düştü.

Kazada, otomobil sürücüsü A.K., minibüs şoförü B.Ö., eşi Ş.Ö. ve çocukları Y.Ö., B.Ö., B.Ö. ile H.A.G., eşi N.G. ve çocukları O.G. ile D.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle caddenin her iki yönünde kontrollü olarak sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Öte yandan, kazayı anlatan Osman Kubilay, "Karşıdan gelen araç kontrolden çıkması neticesinde kendi şeridinde ilerleyen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin motoru yaklaşık 10 metre öteye fırlayarak kanala düştü" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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