Arkadaşıyla küsünce camide kendine zarar verdi! İmamın hızlı müdahalesi hayat kurtardı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde camiye gelen bir şahıs, elindeki bıçakla vücuduna zarar vermeye başladı. Durumu gören imam, şahsın üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi ve engel oldu. O anlar caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

CAMİ İMAMINDAN OLAYA ANINDA MÜDAHALE

Kurtköy Mahallesi Merkez Camii'nde meydana gelen olayda akli dengesi yerinde olmadığı öne süren O.K., küs olduğu arkadaşıyla barışmadığı için cami içinde yanındaki bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Bunu gören cami imamı Muharrem Kiraz, olaya müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi. Cemaatin yardımıyla şahsın elindeki bıçak alınırken, müdahale anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şahsın bıçakla kendine zarar vermeye çalışması, cami imamının olaya müdahale ederek şahsı kurtarması ve vatandaşların yardımıyla elindeki bıçağın alınması yer aldı.