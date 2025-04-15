Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında

Bungalovdaki gizli kameraya soruşturma

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalovda, yatak odası ile jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamera bulunmuştu. Sakarya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ramazan Bayramından bir gün önce meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında hususa ilişkin çalışma başlatan ekiplerce, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlatılmıştı.

VALİLİK: İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR

Sakarya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Sakarya Valiliğimizce konuya ilişkin derhal harekete geçilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Bungalovdaki gizli kameraya soruşturma
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.