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Santorini'de depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

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Yunanistan'ın turistik adası Santorini'de devam eden depremler sonucu 1 Mart'a kadar olağanüstü hal ilan edildi. Sarsıntılar, heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle risk artarken, 11 bin kişi adayı terk etti.

Yunanistan'ın turistik adası Santorini'de devam eden depremlerin ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Santorini'de depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

SANTORİNİ'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Yunanistan adalarını sarsmaya devam eden sismik hareketlilik nedeniyle önlemler arttırıldı. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede devam eden sarsıntıların heyelan ve kaya düşmesi riskini artırması nedeniyle Santorini Adası'nda 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği duyuruldu. Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, adaya destek amacıyla çok sayıda acil durum ekibinin harekete geçirildiğini belirtti.

Santorini'de depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

BÖLGEDE DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Marinakis, "İtfaiye teşkilatları, polis, sahil güvenlik, silahlı kuvvetler ve acil tıbbi hizmetler, Santorini ve çevresindeki adalara derhal ek personel ve özel ekipmanla takviye sağladı" dedi. Sadece Çarşamba gecesi Santorini çevresindeki sularda büyüklüğü 4'ün üzerinde 6 deprem kaydedildi, ardından Amorgos'un güneyinde 5.1 büyüklüğünde daha güçlü bir sarsıntı daha kaydedildi.

Santorini'de depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

11 BİN KİŞİ ADAYI TERK ETTİ

Cumartesi gününden bu yana meydana gelen yüzlerce depremin ardından Santorini Adası'ndan 7 bini feribot, 4 bini de uçakla olmak üzere en az 11 bin kişi ayrıldı. Santorini'nin yanı sıra komşu Anafi, Paros, Nakşa ve Mikonos adalarında da okullar yarına kadar kapalı olacak.

BÖLGEYE ASKERİ ÇIKARMA GEMİLERİ GÖNDERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz saatlerde Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias Atina'da güvenlik yetkilileri, bilim adamları ve Başbakan Miçotakis'in de olduğu bir acil durum toplantısı yaptı. Santorini Adası'na sahil güvenlik gemisi ve askeri çıkarma gemisi gönderildiğini belirterek sismik faaliyetlerle alakalı olarak iyi ve kötü tüm senaryoları hazırlamak zorunda olduklarını vurguladı.

Santorini'de depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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