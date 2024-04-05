Şanlıurfa'da otogarda silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı

Şanlıurfa'da otogarda çıkan silahlı kavgada 1 hayatını kaybetti, 1'i polis 10 kişi yaralandı.

ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaşandı. İddiaya göre, otogardaki Nazar firmasına ait bilet gişesine gelen bir grup ile çalışanlar arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

1 ÖLÜ, 10 YARALI

Silah ve bıçak kullanıldığı kavganın ortasında kalan Halil Deveci (43) hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin kavgaya müdahale eden polis olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Otogar içerisinde yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şahısların birbirlerine ateş açmaları ve vurmaları yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.