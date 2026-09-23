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Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı

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İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüphelinin gözaltına alındığını, banka hesaplarında 3 milyar 915 milyon lira hareket bulunduğunu açıkladı. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı ve para nakline aracılık ettiği belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 milyar 915 milyon lira hesap hareketi bulunan 37 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüphelinin banka hesaplarında 3 milyar 915 milyon lira hesap hareketi tespit edildiği belirtilerek, "Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Şanlıurfa merkezli Antalya, Balıkesir ve Hatay'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüzü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK'ımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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