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Şanlıurfa Karaköprü'de 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı

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Şanlıurfa Karaköprü'de 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç., Karaköprü ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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