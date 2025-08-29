Şanlıurfa'da Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk 3,5 Ay Sonra Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk 3,5 Ay Sonra Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde damda kitap okurken başına yorgun mermi isabet eden 9 yaşındaki Mehmet Yeşilay, 3,5 aylık tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da evinin damında kitap okuduğu sırada başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan çocuk, 3 buçuk ay sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 11 Mayıs günü Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin damında kitap okuyan Mehmet Yeşilay'a (9) iddiaya göre, nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti. Yere yığılan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede Yeşilay'ın yorgun mermiyle yaralandığı tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan talihsiz çocuk 3 buçuk ay sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi yakınlarına teslim edilen çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi. Öte yandan, çocuğun ölümüne neden olan mermiyi ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu

Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı

Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.