Şanlıurfa'da Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk 3,5 Ay Sonra Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da evinin damında kitap okuduğu sırada başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan çocuk, 3 buçuk ay sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 11 Mayıs günü Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin damında kitap okuyan Mehmet Yeşilay'a (9) iddiaya göre, nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti. Yere yığılan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede Yeşilay'ın yorgun mermiyle yaralandığı tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan talihsiz çocuk 3 buçuk ay sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi yakınlarına teslim edilen çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi. Öte yandan, çocuğun ölümüne neden olan mermiyi ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA