Şanlıurfa'da Yolun Karşısına Geçen 14 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı

Şanlıurfa'da Yolun Karşısına Geçen 14 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 14 yaşındaki çocuğa çarpan otomobil sürücüsü, iddiaya göre yardım edenlerin yanında aniden olay yerinden kaçtı. Çocuk hafif şekilde yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 14 yaşındaki çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü, iddiaya göre yolun ortasındaki otomobilini müsait bir yere çekme bahanesiyle olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki A.E.K. isimli çocuğa sürücüsü belirlenemeyen 46 AHP 336 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı. Otomobilinden inen sürücü ile çevredekiler, yerde yatan çocuğun yardımına koştu. Bir süre acı içerisinde yerde yatan çocuk, çevredekilerin yardımıyla ayağa kalktı.

Yaralıyı bırakıp olay yerinden ayrıldı

İddiaya göre, bu sırada aracını yoldan çekme bahanesiyle otomobiline binen sürücü ise olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Hafif yaralanan çocuk, olay yerine gelen yakınları tarafından otomobil ile hastaneye götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
