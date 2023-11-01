Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Kilogram Esrar ve 250 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Kilogram Esrar ve 250 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ve Harran ilçelerinde düzenlenen operasyonda, Jandarma ekipleri tarafından bir otobüs ve bir adreste yapılan aramalarda 35 kilogram esrar ile 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.