Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Kilogram Esrar ve 250 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Şanlıurfa'nın Siverek ve Harran ilçelerinde düzenlenen operasyonda, Jandarma ekipleri tarafından bir otobüs ve bir adreste yapılan aramalarda 35 kilogram esrar ile 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ve Harran ilçelerinde düzenlenen operasyonda 35 kilogram esrar ile 250 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Siverek ilçesinde bir otobüs ve Harran ilçesindeki bir adreste uyuşturucu bulunduğu belirlendi.
Ekiplerce otobüste ve adreste yapılan aramalarda, 35 kilogram esrar ile 250 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa