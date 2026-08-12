Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Kök Kenevir Ele Geçirildi, 2 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Kök Kenevir Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Viranşehir ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 24 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin karakoldaki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 24 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kök kenevir ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir ilçesinde de İl Jandarma Komutanlığı, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Çalışmada 14 kök kenevir ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili gözaltına alınan şüphelerin karakoldaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki

AK Parti'den DEM Partili Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık daha neler! Bu saat resmen servet değerinde

Bu nasıl saat? Değeri ayrı kimin aldığı ayrı olay

Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti

Vatandaşları tedirgin eden manzara! Birkaç gün arayla kıyıda görüldü
Gülben Ergen’in lüks hayatına ters alışkanlığı şaşırttı!

Gülben Ergen’in lüks hayatına ters alışkanlığı şaşırttı!
Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray'da kriz! Osimhen deli oldu

Mekke Savunma Anlaşması'nda Mısır krizi: Suudi Arabistan istemiyor

Mekke Anlaşması'nda kriz! Suudi Arabistan o ülkeyi istemiyor
Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler

Pire istilası başlayınca geldiler! Görüntüler korkunç
Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı

Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı