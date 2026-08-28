Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 500 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise yaklaşık 250 kilogram bonzai uyuşturucu elde edilebilecek 500 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı