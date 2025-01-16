Şanlıurfa'da Trafonun Tehditi: Mahalle Sakinleri Endişeli

Şanlıurfa'da ev ve işyerlerine bitişik sokak ortasındaki Dicle EDAŞ'a ait dev trafo büyük tehlike oluşturuyor. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar, elektrik hatlarının yer altına alınmasına rağmen kaldırılmayan trafonun ölüm tehlikesi oluşturduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi 2141. Sokakta bulunan Dicle EDAŞ'a ait elektrik trafosunda, iddiaya göre üzerine konan güvercinler ve yağışlı havalar nedeniyle zaman zaman büyük patlamalara sahne oluyor. Yaşanan patlamalar sonucu ölüm tehlikesi atlatan mahalle sakinleri, trafonun kaldırılması için yetkililere başvurdu. Defalarca dilekçe vermelerine rağmen elektrik şirketi yetkililerinin duruma duyarsız kaldığını belirten mahalle muhtarı Tahir Kına, sokak ortasındaki dev trafonun kaldırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

"Mahallenin korkulu rüyası olmuş"

Mahalle muhtarı Tahir Kına, "Yıllardır bu trafo, bu şekilde artık mahallenin korkulu rüyası olmuş. Vatandaşlarımız, mahalle sakinlerimiz sürekli korku ve tedirginlik içindeler. Elektrik hatlarının yer altına alınacağı haberi üzerine mahalle sakinlerimiz sevinmişti. Aylardır süren çalışmalar sonrası elektrik hatlarının çoğu yeraltına alındı. Hatlar yeraltına alındı fakat trafo yine yerinde kaldı. Kaldırılması için defalarca başvurmamıza rağmen yetkililerden yine ses çıkmadı. Vatandaşlarımız gece evlerinde rahat uyuyamıyorlar. Trafo patladığı zaman sanki bir bomba patlarcasına şiddetli bir şekilde ses çıkıyor. Vatandaşlar, çocuklar acaba bir bomba mı patladı deprem mi oldu diye korkuyorlar. Yetkililerden ricamız bu trafonun bir an önce buradan kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Bomba gibi üzerimize patladı"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Çakmak, "Ekipler gelip kazdılar, bu şekilde bırakıp gittiler. Trafo yine aynı şekilde yolun ortasında kaldı. Oğlumla beraber yanından geçerken bomba gibi üzerimize patladı. Yeter artık, defalarca başvurmamıza rağmen kaldırmıyorlar. Her seferinde abi geliyorlar, abi trafo bekliyorlar, abi şöyle, böyle artık ellerinden illallah ettik. Her Allah'ın günü elektriğimiz kesiliyor. Kepenkler elektrikli olduğu için dükkanlarımızı açamıyoruz. Yani şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.

Trafo ile işyeri arasında 2 metre mesafe bulunan kasap Ramazan İşveren ise "İş yerim tam trafonun dibinde yer alıyor. Yani trafo bayağı bize çok yakın. Hatta bir sefer patlama oldu, camlarımız falan kırıldı. Vatandaşlar buradan geçerken büyük tehlike atlatıyorlar. Dicle EDAŞ'a şikayette bulunduk, dilekçe verdik, bir sonuca ulaşamadık. Herhangi bir çözüm bulunamadı. Bu sorunumuza bir çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA