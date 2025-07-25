Şanlıurfa'da Trafikte Hamile Kadına Saldırı: 3 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Trafikte Hamile Kadına Saldırı: 3 Zanlı Tutuklandı
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Şanlıurfa'da Trafikte Hamile Kadına Saldırı: 3 Zanlı Tutuklandı
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Şanlıurfa'da trafikte yol verme meselesi yüzünden hamile bir kadının bulunduğu aracın önünü kesip saldıran 3 kişi tutuklandı. Olay anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da trafikte içinde hamile bir kadının da bulunduğu aracın önünü keserek tehdit, hakaret ve saldırıda bulunan 3 zanlı tutuklandı. Zanlıların aracın önünü kesip saldırdığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı'nda yaşandı. Trafikte yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası alkolü olduğu öne sürülen grubun içinde bulunduğu araç sürücüsü, hamile bir kadının da içerisinde yer aldığı otomobilin önünü kesti. Grup içinde bazıları aracın camına vurarak tehdit, hakaret ve yumruklu saldırıda bulundu. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından "gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 3 şüphelinin tutuklandığını, araç ve sürücüsüne de idari para cezasının kesildiğini bildirdi.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın önü 2 kez kesilerek, alkollü olduğu iddia edilen kişilerce saldırı gerçekleştiriliyor. Bu sırada saldırıya uğrayan ailenin içinden bulunduğu araç sürücüsünün aracı hızla sürerek saldırıdan kaçtığı görüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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