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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun kırsal Çağan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kadın sürücü F.Ö.K. idaresindeki 27 ATR 04 plakalı otomobil ile H.A. yönetimindeki 27 AGT 987 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - 3.Sayfa
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