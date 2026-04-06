Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken, beş kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah erken saatlerde Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi çevreyolu kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 AIH 843 plakalı otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen başka bir otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 7 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Adnan Felhan ve İsmail Felhan hayatını kaybederken diğer 5 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
