Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, Viranşehir-Işıldar karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 34 TR 5059 ve 16 AUE 120 plakalı iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılar Hamet K. (64), Kader E. (29), Kader Ümür E. (8), Gülden E. (19), Remziye E. (45), Emine D. (53), Muhsine A. (23), Servet A. (25), Mehmet Nesih A. (61) ve Şaha Aydoğdu (51) ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Şaha Aydoğdu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA