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Şanlıurfa'da Trafik Kavgası: Sürücü Darp Edildi

Şanlıurfa'da Trafik Kavgası: Sürücü Darp Edildi
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir grup, trafikteki bir otomobilin önünü keserek sürücüyü sopalarla darp etti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da trafikte bir otomobilin önünü kesen şahıslar, sürücüyü sopalarla darp edip aracına zarar verdi. Hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Kuzeydoğu Çevreyolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki araçlardan ine bir grup önünü kestikleri aracın sürücüsünü sopalarla darp etti. Sopalarla aracın camına ve kaportasına vuran şahısları çevredekiler engellemeye çalıştı. Bir türlü sakinleşmeyen grup, daha sonra araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polisi arayan şahıs, kavgayı anlatırken sürücüyü ölesiye dövdüklerini belirtti. Yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken olayın nedeni ise henüz öğrenilemedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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