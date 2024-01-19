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Şanlıurfa'da Tırın Lastiği Kontrolü Sırasında Kaza: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırın lastiği patladığı için araçtan inen baba ve oğlu, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada baba olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde patlayan lastiği kontrol etmek için tırdan inen baba ve oğlu, arkadan gelen bir başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Kırbalı Mahallesi Siverek Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Cafer Karakuş idaresindeki 06 EHH 987 plakalı tırın sürücüsü ve oğlu Yusuf Eren Karakuş lastiği patladığı için aracından indi. Dorsede yol tarafında parçalanan lastiği kontrol eden baba Cafer Karakuş ve oğlu Yusuf Eren Karakuş'a aynı istikamete gitmekte olan, sürücüsü ile plakası belirlenemeyen, otomobil olduğu değerlendirilen bir araç çarptı. Kazada Cafer Karakuş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı Yusuf Eren ise olay yerine gide giden sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf Eren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öne sürülen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yusuf Eren Viranşehir Şanlıurfa Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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