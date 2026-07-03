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Şanlıurfa'da ters yönde ilerleyen sürücü kamerada

Şanlıurfa'da ters yönde ilerleyen sürücü kamerada
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Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda ters yönde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, trafikte tehlikeye neden oldu. O anlar başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü, trafikte tehlikeye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda yaşandı. Şehir merkezi istikametine ters yönde seyreden sürücü, hem kendi can güvenliğini hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

Bir süre ters yönde ilerleyen sürücünün oluşturduğu tehlike, başka bir sürücünün araç kamerasınca kaydedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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