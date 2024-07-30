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Şanlıurfa'da Tehlikeli Sularda Yüzme Yasağına Uymayanlara Para Cezası

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Şanlıurfa Valiliği tarafından yayımlanan 'Tehlikeli Sularda Yüzme Yasağı Kararı'na uymayan 34 kişiye 69 bin 768 TL para cezası uygulandı. Vali Hasan Şıldak, karara uyan vatandaşlara teşekkür ederken, yasağı ihlal edenleri caydırmak amacıyla para cezası uygulandığını belirtti.

Şanlıurfa Valiliğinin yayımladığı 'Tehlikeli Sularda Yüzme Yasağı Kararı'na uymayan 34 şahsa 69 bin 768 TL para cezası uygulanarak işlem yapıldı.

Şanlıurfa Valiliğinin geçtiğimiz haftalarda aldığı 'Tehlikeli Sularda Yüzme Yasağı Kararı'na vatandaşlar duyarlılık gösterirken, canlarını tehlikeye atmaya devam eden şahıslara yönelik caydırıcı amaçlı para cezası uygulandı.

Karara uyan tüm vatandaşlara teşekkür eden Vali Hasan Şıldak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Valiliğimiz tarafından yayınlanan genel emir gereğince Emniyet ve Jandarma birimlerimizin denetimleri etkili şekilde devam ediyor. Karara uymayarak su kanalı, baraj, gölet gibi tehlikeli olduğu için girilmesi yasaklanmış sulara giren, 34 kişiye 69 bin 768 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yasaklama kararına uyalım. Çocuklarımızın buralarda suya girmesine izin vermeyelim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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