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Şanlıurfa'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı
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Siverek-Hilvan Karayolu'nda gerçekleşen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek- Hilvan Karayolu'nun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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