Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Giren 2 Kişi Kayboldu

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Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Giren 2 Kişi Kayboldu
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 1'i çocuk 2 kişi akıntıya kapılarak kayboldu. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'da kanala giren 1'i çocuk 2 kişi kayboldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sulama kanalına girip akıntıya kapılan 1'i çocuk 2 kişi kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren Bünyamin Çiçek ile ismi öğrenilemeyen orta yaşlardaki yabancı uyruklu olduğu iddia edilen şahıs, akıntıya kapıldı. Gözden kaybolan şahısları kurtarmak için Afad, dalgıç polisler ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler, kayıp şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN - 3.Sayfa
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