Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk İçin Arama Çalışması Başlatıldı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 13 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Ali için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dalgıç polisler ve AFAD ekipleri, çocuğun akıntıya kapıldığı yerin 22 kilometre ilerisinde arama yapıyor.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında dün sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali (13), bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ali'nin akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 22 kilometre ilerisinde bulunan Çamlıdere mevkisinde su altından ve su yüzeyinden arama çalışmasını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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