Şanlıurfa'da Son Bir Ayda 9 Kişi Silahlı Kavgada Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, düzenlediği toplantıda son bir ayda 8 silahlı kavgada 9 kişinin öldüğünü ve 17 failin yakalandığını açıkladı. Olayların çoğunun ailevi nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, son bir ayda yaşanan asayiş olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, 8 silahlı kavgada toplam 9 kişinin öldüğünü ve 17 failin yakalandığını söyledi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Tamer Aksoy ile birlikte düzenlediği toplantıda, kentte yapılan uyuşturucuyla mücadele, silahlı kavga olayları ve aranan şahısların yakalanması gibi çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Bir ayda 9 kişi hayatını kaybetti"

Şanlıurfa'da son zamanlarda artan silahlı kavgalar nedeniyle artan ölümlere ilişkin de bilgi aktaran Vali Şıldak, kentte yaşanan 8 silahlı kavgada 9 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yaşanan bu silahlı kavgaların genellikle akraba aileler arasında yaşandığını vurgulayan Vali Şıldak, "Son bir aylık dönemde, 8 olayda meydana gelmiş ve bu 8 olayda maalesef 9 vatandaşımızı kaybettik. Olaylara ilişkin 17 fail tespit edilmiş, faili meçhul kalan hiçbir olayımız yok, tamamını aydınlatmışız. Bu olaylardan sadece birinin firarisini şu anda yakalayamamış durumdayız, bu 1 kişinin araması devam ediyor. Bu çalışmalara baktığımız zaman 8 olayın sebepleri şöyle; kız kardeşi ile eşinin tartışması sonucu meydana gelen bir olay, bir başkası amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı, bir başkası aileler arası çocuk kavgası, bir başkası bir düğündeki gürültüden kaynaklı çıkan tartışma, bir başkası alacak verecek borç ilişkisi, bir başkası boşanma aşamasındaki aileler arası, bir başkası da yine ailevi ir konudan kaynaklı yaşanmış. Bunu özetlediğimizde olayların tamamının münferit hadiselerden kaynaklı olarak gerçekleştiği 8 olayın 3'ünün de akrabalar arası bir olay profiline sahip olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Diğer asayiş olayları hakkında da bilgi veren Vali Şıldak, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili 11 ayda 849 kişinin, telefon dolandırıcılığı konusunda 19 operasyonda 81 kişinin yakalandığını, tefecilik olaylarına ilişkin 7 kişinin yakalandığını, çete olaylarına ilişkin 20 operasyon ile 71 kişinin yakalandığını, kasten öldürme olaylarında bir ayda 17 kişinin yakalandığını ve 1 kişi arandığını belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa



