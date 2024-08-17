Şanlıurfa'da silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Eyyüp Peygamber Caddesi'ndeki bir iş yerinde 2 grup arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, İbrahim Halil Baynaz olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ali İlingi ve Ali Baynaz da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.