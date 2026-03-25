Ekipler selde mahsur kalan 10 kişilik aile için seferber oldu

Şanlıurfa'da şiddetli yağmurun ardından meydana gelen selde evlerinde mahsur kalan 10 kişilik aile, ekipler tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Topraklı Mahallesi Beykuyusu Küme Evleri'nde sele neden oldu. Derenin taşması sonucu 10 kişilik yabancı uyruklu aile evlerinde mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sel nedeniyle kullanılan yoldan bölgeye ulaşamayan ekipler, başka bir güzergahtan ilerleyerek aileye ulaşmayı başardı. Evden çıkartılan aile, güvenli bir bölgeye götürüldü.

Vali Şıldak'tan "kritik 3 saat" uyarısı

Çalışmaları Afet Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) takip eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İlk 3 saatin çok önemli olduğuna dikkat çeken Vali Şıldak, "İl merkezi ve kırsal bölgelerimizde akşam saatlerinde başlayan yağış devam ediyor. Yağışın etkisiyle özellikle Haliliye ilçemizde su baskınları yaşanıyor. Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çalışmaları Afet Koordinasyon Merkezi'nde takip ediyor ve yönlendiriyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 3 saatlik periyotta il merkezi ve çevresinde aralıklı olarak kuvvetli sağanak yağışların devam edeceği öngörülüyor. Vatandaşlarımızın duyarlı olması, tedbirli ve dikkatli davranması gerekiyor. Özellikle zorunlu sebepler dışında trafiğe çıkılmaması ve risk oluşturacak yerlerde bulunulmamasını rica ediyorum" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı