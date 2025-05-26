Şanlıurfa'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Şanlıurfa'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler aracı tamamen sardı ve patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, can kaybı yaşanmadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sararken, zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Olay, Siverek'in Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan bir otomobilde aniden yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, çevrede paniğe yol açan patlamalar yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri

Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri
Okan Buruk'tan Mourinho'yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık

Okan Buruk'tan Mourinho'yu kızdıracak sözler
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak

Fenerbahçe şampiyonluk kutlamalarının programını açıkladı
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti

Anlaşma tamam gibi! Son kararını başkana iletti
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.