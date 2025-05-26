Şanlıurfa'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sararken, zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Olay, Siverek'in Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan bir otomobilde aniden yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, çevrede paniğe yol açan patlamalar yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA