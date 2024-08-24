Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 63 KP 096 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan Mustafa Akkuş, Berat Çelik ve yabancı uyruklu Ahmed Muhammed yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA