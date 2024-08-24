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Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 63 KP 096 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan Mustafa Akkuş, Berat Çelik ve yabancı uyruklu Ahmed Muhammed yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siverek trafik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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