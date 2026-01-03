Haberler

Şanlıurfa'da oduncular pazarında yangın

Şanlıurfa'da oduncular pazarında yangın
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan oduncular pazarındaki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevredeki iş yerlerine yayılmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'da oduncular pazarındaki bir iş yerinde çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine yayılmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'ndeki oduncular pazarında, odun ve kömür satışı yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - ŞANLIURFA

