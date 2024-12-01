Üye Girişi
Haberler
Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı

Silahlı gruplar bir şehri daha ele geçirmek üzere

 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı

Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyun deşifre oldu

 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti

Harita değişiyor! 8 yıl sonra bir ilk
Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan

Rus bayrağını indirip ateşe veren asker o anları Türkçe anlattı

Şanlıurfa'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Sırtlan ve Yaralı Çakal Görüldü

Şanlıurfa'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Sırtlan ve Yaralı Çakal Görüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Suruç ilçelerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili Anadolu sırtlanı ile yaralı bir çakal görüntülendi. Sırtlan, arazide gözden kaybolurken, yaralı çakalın durumu belirsizliğini koruyor.

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili Anadolu sırtlanı ile yaralı bir çakal görüldü.

Şanlıurfa'da cep telefonu kameralarına benzerine az rastlanan iki görüntü yansıdı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Otlukalan Mahallesi'nde aracıyla ilerleyen bir sürücü, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili Anadolu sırtlanı gördü. Tepeden hızla inen sırtlan, yolu geçerek arazide gözden kayboldu.

Suruç ilçesinde ise yaralı bir çakal görüldü. Kırsal Yolboyu Mahallesi'nde görülen çakalın yaralı olduğu gözlendi. Aracın çarptığı iddia edilen çakal, kırsal mahalleye kadar gitti. Kırsal mahallede yaşayan bir vatandaş, arka ayakları tutmadığı için acılar içerisinde yerde sürüklenen çakalı taş atarak uzaklaştırmaya çalıştı. Mısır tarlasına girip gözden kaybolan çakalın akıbetinin ne olduğu ise bilinmiyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Vedat Milor azarladı, vatandaşlar akın etti!
img

28 ilde yapılan son seçim anketi
img

Başhekimin son görüntüleri ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ankaragücü Pendikspor Maçı Yayın Bilgisi Silifke Bld. - Karşıyaka Maçı Bilgileri Şanlıurfaspor-Keçiörengücü Maçı Bilgileri Ankaragücü Pendikspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ankaragücü Pendikspor maçı ne zaman? Silifke Bld. Karşıyaka CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Silifke Bld. Karşıyaka maçı ne zaman? Şanlıurfaspor Keçiörengücü CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı ne zaman? Bursaspor Artvin Hopa Maç Detayları Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maçı Yayın Bilgisi Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maç Bilgileri Bursaspor Artvin Hopa CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Artvin Hopa maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.