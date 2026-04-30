Şanlıurfa'da narkotik operasyonu: 13 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, il merkezi ile Suruç ve Viranşehir ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 512 adet captagon hap, 21,35 gram metamfetamin, 128 gram sentetik kannabinoid, 0,83 gram esrar, 1,09 gram skunk, 3 adet suboxone hap, 13,64 gram eroin ve 0,98 gram AMG maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca 6'sı cezaevinde bulunan, 13'ü gözaltına alınan toplam 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1'i savcılıkça serbest bırakılırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 13'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

