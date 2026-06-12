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Şanlıurfa'da narko alan uygulaması: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da narko alan uygulaması: 2 gözaltı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde polis tarafından yapılan narko alan uygulamasında 653 kişi ve 170 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen narko alan uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde narko alan uygulaması gerçekleştirdi. Toplam 4 noktada ve ring halinde yapılan uygulamada 653 şahıs ile 170 araç sorgulandı.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanırken 1 araç trafikten men edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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