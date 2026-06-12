Şanlıurfa'da narko alan uygulaması: 2 gözaltı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde polis tarafından yapılan narko alan uygulamasında 653 kişi ve 170 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen narko alan uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde narko alan uygulaması gerçekleştirdi. Toplam 4 noktada ve ring halinde yapılan uygulamada 653 şahıs ile 170 araç sorgulandı.
Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanırken 1 araç trafikten men edildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı