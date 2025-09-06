Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 14 yaşındaki çocuk sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Akçakale ilçesine bağlı Akbilek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 31 AJF 542 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, köy yolunda seyir halindeyken karşı yönden gelen 63 ADJ 765 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Emin Börütekin (14) çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çocuk sürücüyü Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm çabalara rağmen Börütekin kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Börütekin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA