Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Damlıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, araçlardan birinde bulunan Saadet Çiftçi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan Cemal Ç., Elif Ç., Nihat Ç., Mehmet G. ile Abdurrahman G. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
