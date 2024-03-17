Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da kuzenler arasında silahlı kavga kamerada: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki amca çocukları arasında yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı. Olaylar sonucunda bazı evler ile araçlar ateşe verildi.

Şanlıurfa'da kuzenler arasında silahlı kavga kamerada: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Yaşanan olaylarda bazı evler ile araçların ateşe verildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki amca çocukları arasında yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Konacık kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre amca çocukları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Ali Kiraz hayatını kaybederken Hüseyin Kiraz ise ağır yaralandı. Kavga nedeniyle mahallede olayla çıktı. Yaşanan olaylarda bazı evler ile araçların ateşe verildiği öğrenildi.

Kavga ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Harran Kavga Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? Muhammet Toy kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karapınar Belediye Başkan adayı Muhammet Toy kaç yaşında, nereli? Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title