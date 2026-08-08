Şanlıurfa'da Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Küle Çevirdi

Şanlıurfa'da bir binanın giriş katında bulunan dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi 1817. Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katındaki dairede çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede evin tamamını sardı. Yangın sırasında ev sakinleri kendilerini güçlükle dışarı atarak durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Ancak çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, evin içerisindeki eşya ve malzemelerin tamamı yanarak kullanılamaz duruma geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı