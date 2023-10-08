Şanlıurfa'da Kooperatif Genel Kurulu Kavgaya Dönüştü

ŞANLIURFA'da, Evren Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kooperatif üyelerinin birbirlerine sandalyelerle saldırdığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde bir düğün salonunda Evren Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu seçimi gerçekleştirildi. Geçen dönem seçimlerinde aday olan Halil Polat'ın genel kurulda söz alması sonrasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların sandalyelerle birbirlerine saldırdığı kavgada kooperatif üyeleri tekme tokat bir birilerine girdi. Salonda hazır bulunan polis ekipleri kavgayı ayırarak iki grubu salondan uzaklaştırdı. Kavga sırasında hafif yaralanan 2 kişi hastaneye götürüldü.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Mustafa Arslan yeniden göreve seçildi. (DHA)