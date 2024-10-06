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Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Küçük Tülmen kMahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 DZZ 469 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada İrfan D., Muhammed D., Emine D. ile İrem D. ve Emir D. adlı çocuklar yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Şanlıurfa merkez ve Bozova ilçesinden itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, ters dönen otomobildeki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Karaköprü Güvenlik Otomobil İtfaiye 3-sayfa Yaşam Çocuk Kaza

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