Şanlıurfa'da Kayıp Gençten Korkunç Son: Baba ve Amca Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarlada yarı gömülü vücudu parçalanmış halde cesedi bulunan gencin ölümüyle ilgili baba ve amca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 27 Ocak günü Akçakale ilçesine bağlı Kepezli Mahallesi'nde yaşandı. Bir tarlada çiftçilik yapan Kadir Tabazığ (26), 12 Ocak gecesi Kurudere Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Geri dönmemesi üzerine yakınları, 3 çocuk babası Tabazığ için kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalara rağmen ulaşılamayan Tabazığ, boş arazide mahallelinin dikkatini çeken köpeklerin toplandığı noktada toprağa yarı gömülü ve vücudu kısmen parçalanmış halde bulundu. Otopsisinde tabancayla başından vurulduğu belirlenen Kadir Tabazığ'ın cenazesi işlemlerin ardından toprağa verildi.

Baba ve amca tutuklandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma, 11 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden babası İ.T. ve amcası A.T. tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA