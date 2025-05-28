Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun arama çalışmaları 3. günde devam ediyor

Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun arama çalışmaları 3. günde devam ediyor
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek kaybolan 13 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin bulunması için yapılan arama çalışmaları 3. gününde ilerliyor. Ekipler, akıntıya kapıldığı yerden 22 kilometre uzaklıkta arama yapıyor ancak henüz bir bulguya rastlanmadı.

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan çocuğu arama çalışmaları 3'üncü gününde devam etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları 3'üncü gününde devam etti. 3 gündür devam eden çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesinde yaşandı. Sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali (13), bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ali'nin akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 22 kilometre ilerisinde bulunan Çamlıdere mevkisinde su altından ve su yüzeyinden arama çalışmasını sürdürüyor. 3 gündür devam eden çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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