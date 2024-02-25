Şanlıurfa'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, foseptik çukurunda ölü bulundu.

KÜÇÜK ÇOCUK FOSEPTİK ÇUKURUNDA ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Harran ilçesine bağlı Duran kırsal mahallesinde akşam saatlerinde oynayan 3 yaşındaki Taha Çiftçioğlu birden ortadan kayboldu. Yakınları küçük çocuğu bulamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, küçük çocuğu foseptik çukurunda ölü olarak buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ceset yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.