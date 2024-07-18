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Zabıta ile seyyar satıcı arasında tekme tokat kavga! 15 kişi hastanelik oldu

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Şanlıurfa'da karpuz satışı yapan seyyar satıcı ile zabıta arasında kaldırım işgali nedeniyle başlayan tartışma kavga dönüştü. Tekme ve yumruklarla birbirine giren taraflar ortalığı savaş alanına çevirdi. 15 kişinin yaralandığı olayda 5 kişi gözaltına alındı. Kavgayı gören esnafın kızı ise gözyaşları içerisinde "Babamı dövmeyin" sözleriyle zabıtaya yalvardı.

Şanlıurfa'da karpuz satışı yapan esnaf ile zabıta arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kameraya yansıdı.

SEYYAR SATICI VE ZABITA KAVGASINA POLİS MÜDAHALESİ

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi Açıksu Caddesi üzerinde yaşandı. Kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle uyarı yapılan karpuz satıcısı ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada esnaf ve zabıta ekipleri tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga polis ekiplerinin biber gazı kullanması ile yatıştırıldı.

İhbarı alan gazeteciler, hızla olay yerine gitti. Kavga anlarını çeken gazetecilere engel olan ve kameralarına almaya çalışan zabıta ekiplerine, bölge esnafı tepki gösterdi.

"BABAMI DÖVMEYİN" DİYE YALVARDI

Yaşanan kavgada 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zabıta ile esnaf kavgasını duyan esnaf yakınları olay yerine geldi. Kavgayı gören esnafın eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu. İsmi öğrenilemeyen küçük kız, "Babamı dövmeyin" diyerek zabıta ekiplerine yalvardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Zabıta Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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