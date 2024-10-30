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Şanlıurfa'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Operasyonda 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, jandarmanın 3 adrese düzenlediği operasyonda 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Birecik ilçesinde belirlenen üç adreste ve otoyolda yapılan adli aramalar sonucunda, 20 kilo 145 gram kubar esrar, 150 gram satışa hazır 70 paket halinde metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Uyuşturucu madde bulundurdukları ve ticaretini yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - 3.Sayfa

Uyuşturucu Şanlıurfa Jandarma Politika Güvenlik 3-sayfa Birecik

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