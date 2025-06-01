Şanlıurfa'da Hortum Okul Kapısını Kırdı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Bayırözü köyünde meydana gelen hortum, okulun bahçe kapısını kırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Neyse ki olay sırasında okulda öğrencilerin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bayırözü köyünde meydana gelen hortum, köy okulunun bahçe kapısını kırdı.
İlçeye 6 kilometre uzaklıkta bulunan Bayırözü İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçe kapısı, hortumun etkisiyle yerinden sökülerek kırıldı. O anlar, okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Şiddetli rüzgarla ortaya çıkan hortumun çıktığı sıralarda okulda öğrencilerin bulunmaması yaşanabilecek bir olayın da önüne geçti - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa