Şanlıurfa'da güvercin kavgası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde güvercin meselesi nedeniyle çıkan kavgada 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Kavganın görüntüleri ortaya çıktı ve olay yerindekilerin kavgayı ayırmak yerine videoya çektikleri görüldü.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde güvercin meselesi nedeniyle çıkan ve 16 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerindekilerin kavgayı ayırmak yerine videoya çektikleri görüldü.

Edinilen bilgiye göre Kavga, önceki gün Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 16 yaşındaki Celal Badem ile 16 yaşındaki K.K. ve 14 yaşındaki M.A.K. isimli 2 kardeş arasında güvercin meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Ayırmak yerine videoya çektiler

Çocuklar kavga ederken etraftaki bazı kişiler ise ayırmak yerine videoya çekti. Bir süre kavga eden çocuklardan Celal Badem'in (16) başına parke taşıyla vuruldu. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Badem'in ölümüne sebep olduğu ileri sürülen K.K. (16) ile M.A.K. (14) kardeşler gözaltına aldı. - ŞANLIURFA