Haberler

Birecik'te Düğünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Birecik'te Düğünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtığı tespit edilen M.B., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen bir düğünde havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, düğün organizasyonunda havaya ateş edilmesine ilişkin çalışma başlattı. Yürütülen takip ve araştırmalar sonucunda, M.B.'nin düğünde havaya ateş açtığı tespit edildi. Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 şarjör ile 8 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Son halini görenler tanıyamıyor
34 yıl sonra evlat sahibi olan çiftten Anıtkabir ziyareti

Anıtkabir ziyaretleri gündem oldu! Fotoğraftaki detay duygulandırdı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Öyle bir şey söyledi ki...
Süper Lig'in yıldızı aşkı için yurt dışına gitti! Başkandan açıklama geldi

Süper Lig'in yıldızı aşkı için yurt dışına kaçtı
Özgür Özel rakam verdi! İşte Yeni Parti'nin 5 günde topladığı bağış

Özel net rakam verdi! İşte Yeni Parti'nin 5 günde topladığı bağış
Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...

Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

Son ayların en büyük indirimi geliyor