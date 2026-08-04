Birecik'te Düğünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtığı tespit edilen M.B., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen bir düğünde havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, düğün organizasyonunda havaya ateş edilmesine ilişkin çalışma başlattı. Yürütülen takip ve araştırmalar sonucunda, M.B.'nin düğünde havaya ateş açtığı tespit edildi. Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 şarjör ile 8 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.