Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Milyon Lira Çalan Suç Örgütüne Operasyon

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 2 kişiyi toplam 11 milyon lira dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelilerin "telefonda kamu görevlisi gibi davranarak" vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Ekiplerce "Atıcı Evi" olarak bilinen adrese düzenlenen operasyonda 3 cep telefonu, dijital incelemeyi engellemek için yakılmış 6 cep telefonu, dolandırıcılık kayıtlarının tutulduğu bir defter, sahte polis kimliği, sahte mahkeme kararı tutanağı, 5 USB bellek, 2 bluetooth kulaklık, 12 SIM kart, ruhsatsız av tüfeği, 44 kartuş, 44 av tüfeği şarjörü ve bir satır ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "2521 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA