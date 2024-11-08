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Şanlıurfa'da hastasını taciz eden doktor tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tedavi için hastaneye giden kadına cinsel tacizde bulunan dahiliye doktoru ifade işlemlerinin ardından tutuklandı.

Şanlıurfa'da Suruç Devlet Hastanesi'nin dahiliye servisine muayene için giden L.İ. (25), iç hastalıkları uzmanı doktor H.F.V. tarafından cinsel tacize uğradı. Doktorun tacizini kanıtlamak için ikinci kez aynı servise muayene olmaya giden L.İ., taciz anlarını cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

DOKTOR TUTUKLANDI

L.İ.'nin görüntülerle emniyette şikayette bulunmasının ardından doktor H.F.V., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.F.V., tutuklama istemiyle sevk edildiği Suruç Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AÇIĞA ALINMIŞTI

Suruç Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suruç Devlet Hastanesinde görevli Uzman Tabip H.F.V. hakkında Hastane Hasta Hakları Birimi ve Suruç Cumhuriyet Başsavcılığına cinsel taciz iddiaları ile ilgili yapılan şikayet neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirtilen personel hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilmiş, ayrıca Kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırılmış Valiliğimizden idari soruşturma başlatılması talep edilmiştir" denilmişti.

Şanlıurfa'da hastasını taciz eden doktor tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BİLGİN - 3.Sayfa
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