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Depo yangını ekipleri alarma geçirdi

Depo yangını ekipleri alarma geçirdi
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu, çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'da bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi Seyfettin Sucu Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, giriş katında bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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